В 2016/17 МГ Россия экспортирует 40 млн. тонн зерна - Ткачев
Минсельхоз России прогнозирует объем экспорта зерна в 2016/17 МГ на уровне 40 млн. тонн. Об этом говорится в новогоднем поздравлении министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, размещенном 30 декабря на сайте ведомства.
«Страна получила рекордные в новой истории России 119 млн. тонн зерна, экспортный потенциал зерновых увеличен до 40 млн. тонн», - говорится в тексте.
Напомним, что изначально Минсельхоз оценивал экспортный потенциал российского зерна в текущем сезоне в пределах 35-40 млн. тонн. Однако затем министерство больше склонялось при прогнозе данного показателя к нижней границе указанного диапазона.
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