В ноябре Россия экспортировала более 180 тыс. тонн подсолнечного масла – ИА «АПК-Информ»
Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», в ноябре т.г. Россия экспортировала 183 тыс. тонн подсолнечного масла, что является рекордным результатом для данного месяца за последние несколько лет. Кроме того, данный показатель на 33% превышает объем экспорта в октябре т.г. и в 1,5 раза - ноябре годом ранее.
Всего за первые 3 месяца 2016/17 МГ (сентябрь-ноябрь) Россия поставила на внешние рынки 414 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 1,6 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего сезона. Лидером среди стран-покупателей российского подсолнечного масла традиционно остается Турция (42% от общего объема экспорта). Также существенные объемы продукции были поставлены в Египет (14%), Иран (8%), Узбекистан (7%), Китай (4%). Отметим, что страны Ближнего Востока в сентябре-ноябре закупили 56% от общего объема экспорта российского подсолнечного масла.
Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в целом по итогам 2016/17 МГ экспорт подсолнечного масла из России может составить рекордные 1,95 млн. тонн, что во многом будет обусловлено ростом объемов переработки семян подсолнечника в стране.
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