Агроновости

09:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 141

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил 1,6% ВВП

Профицит республиканского бюджета Беларуси за январь-ноябрь 2016 г. сложился в сумме Br1,4 млрд., или 1,6% ВВП. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщило 30 декабря агентство БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления составил Br2,3 млрд., или 2,6% ВВП. Его доходы за январь-ноябрь сложились в сумме Br35,3 млрд. (или 85% уточненного годового плана). Доходы республиканского бюджета составили Br16,2 млрд. (85,6%). Поступление НДС – Br7,7 млрд., или 91,2%. Налога на прибыль поступило Br1,9 млрд., или 80,1%. Акцизы поступили в сумме Br2 млрд., или 95,2%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,1 млрд., или 75%.

Кроме того, по состоянию на 1 декабря задолженность по налогам и сборам составила Br131,6 млн. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2016 г. сложились на уровне Br33 млрд., или 80,2% уточненного годового плана.

Отмечается, что расходы республиканского бюджета составили Br14,8 млрд., или 79%. На общегосударственную деятельность направлено Br6 млрд. (74,3%), на финансирование национальной экономики - Br3,7 млрд. (83,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, Фонд социальной защиты населения) - Br20,95 млрд. (85,3%).

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