Совмин утвердил трехлетний бюджет Беларуси
Совет Министров Беларуси утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 гг. Соответствующее постановление №1094 от 28.12.16 опубликовано на портале правительства Беларуси.
Согласно документу, темп роста ВВП в 2017 г. установлен в размере 100,2%, в 2018 г. – 101,4%, в 2019 г. – 102,2%. Размер ставки рефинансирования на конец 2017 г. запланирован на уровне 16%, на конец 2018 г. – 13%, на конец 2019 г. – 10%. Курс доллара США ожидается в размере Br2,2114 по итогам 2017 г., Br2,2267 – по итогам 2018 г., Br2,2452 – по итогам 2019 г.
Кроме того, отношение государственного долга к ВВП запланировано на уровне 45% на протяжении всех 3 лет. Доходы государственного бюджета в 2017 г. составят Br18,24 млрд., в 2018 г. – Br19,9 млрд., в 2019 г. – Br21,9 млрд.; расходы – Br16,7 млрд. в 2017 г., Br18,6 млрд. в 2018 г. и Br20,1 млрд. в 2019 г.; профицит – 1,5 млрд., 1,4 млрд. и 1,7 млрд. соответственно.
Объем доходов республиканского бюджета на 2018-2019 гг. установлен, исходя из нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и безвозмездных поступлений, установленных в соответствии с законодательными актами на 2017 г.
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