Агроновости

11:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 163

Аргентина: снижение экспортной пошлины на сою будет способствовать расширению посевных площадей под масличной

Согласно постановлению, опубликованному в правительственной газете Аргентины 2 января 2017 г., экспортная пошлина на соевые бобы в стране к 2020 г. будет снижена до 18% за счет ее ежемесячного сокращения на 0,5% в течение 2018-2019 гг., сообщает Reuters. В 2017 г. данная пошлина сохранится на уровне 30%.

По словам ведущего аналитика Зерновой биржи Буэнос-Айреса Esteban Copati, такая мера будет стимулировать фермеров к расширению посевных площадей под масличной за счет их сокращения, в частности под кукурузой и подсолнечником. Также данный шаг может активизировать выращивание сои в северных и северо-западных провинциях, где на текущий момент культивирование масличной малоразвито. В результате эксперт ожидает роста общего валового сбора культуры и ее экспортного потенциала.

Отмечается, что поэтапное снижение экспортной пошлины на 0,5% в месяц в течение 2018-2019 гг. предусмотрено и для действующей 27% пошлины на экспорт соевого масла и шрота.

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