Агроновости

12:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 129

Дожди в Аргентине улучшили состояние посевов сои и кукурузы

Согласно данным Rosario Board of Trade, прошедшие за последние несколько дней дожди в аргентинских провинциях Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Энтре-Риос и Кордова существенно улучшили общее состояние посевов кукурузы и соевых бобов в среднем на 39,5 млн. акров, сообщает The AgroSouth News.

Таким образом, на фоне улучшения погодных условий аналитики сохраняют высокий прогноз площади сева соевых бобов в Аргентине в текущем сезоне на уровне 48,9 млн. акров, кукурузы – 14,3 млн. акров.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий