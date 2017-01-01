В ноябре Канада существенно нарастила экспорт канолы
Согласно данным Канадской зерновой комиссии, по итогам ноября 2016 г. экспорт канолы из североамериканской страны возрос до рекордных 976 тыс. тонн, что значительно выше уровня аналогичного месяца 2015 г. – на 789 тыс. тонн.
Отмечается, что рост был осуществлен за счет существенного увеличения поставок продукции в ЕС-28 - до 104 (68 в ноябре 2015 г.) тыс. тонн, Пакистан – до 145 тыс. тонн (63) и ОАЭ – до 139 (58) тыс. тонн. А также на рынки Мексики – до 135 (93) тыс. тонн и США – 26 (14) тыс. тонн.
Данное увеличение компенсировало снижение отгрузок канолы в направлении ключевого покупателя канадской масличной Китая до минимального за последние 5 лет уровня – 216 (252) тыс. тонн, а также Японии – до 202 (241) тыс. тонн.
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