Агроновости

15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

В декабре Бразилия снизила экспорт сои и продуктов ее переработки

Согласно данным аналитиков Oil World, несмотря на активизацию экспорта соевых бобов и соевого шрота в последние 2 недели декабря, по итогам месяца общий показатель отгрузок продукции из Бразилии продемонстрировал снижение относительно уровня за аналогичный месяц 2015 г.

В частности, поставки сои в отчетном месяце на мировой рынок составили 653 тыс. тонн, что на 78 тыс. тонн меньше результата за декабрь 2015 г. При этом в страны ЕС было поставлено всего 3 (117) тыс. тонн масличной. В Таиланд поставки не осуществлялись вовсе, тогда как за аналогичный период 2015 г. в указанном направлении было отгружено 123 тыс. тонн продукции. В то же время, отмечался рост экспорта бразильской продукции в Россию до 156 (63) тыс. тонн, Китай – 480 (428) тыс. тонн, Иран – 14 (0) тыс. тонн.

Более существенный спад наблюдался в сегменте соевого масла, отгрузки которого в декабре сократились до 74 (175) тыс. тонн. Такая тенденция обусловлена, главным образом, уменьшением поставок в Индию до 27 (114) тыс. тонн. При этом рост спроса на бразильскую продукцию наблюдался со стороны Африки – 27 (17) тыс. тонн.

Экспорт соевого шрота в отчетном месяце составил 1,01 (1,04) млн. тонн, что тем не менее, несколько превысило ожидания операторов рынка на фоне увеличения поставок в Южную Корею – 107 (67) тыс. тонн, Таиланд – 104 (17) тыс. тонн, а также Иран – 91 (0) тыс. тонн. Отгрузки продукта в Индонезию в то же время снизились до 25 (58) тыс. тонн.

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