Агроновости

09:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 161

Общий объем производства зерна странами СНГ составит 189 млн. тонн – FAO

Страны европейской части СНГ по итогам 2016 г. соберут рекордно высокий урожай зерновых культур – 189 млн. тонн, что на 9% превышает показатель 2015 г. Об этом со ссылкой на пресс-службу FAO 3 января сообщил портал Электронной зерновой биржи Украины.

Отмечается, что увеличение производства зерна происходит главным образом за счет роста количества пшеницы, урожай которой оценивается в 102 млн. тонн, что на 11% превышает итоги 2015 г.

Согласно сообщению, в РФ общий объем производства зерновых составит 115 млн. тонн, что на 13% превысит уровень 2015 г. В Украине общий объем производства зерновых также вырастет по сравнению с 2015 г. на 6% и составит 63 млн. тонн. Благодаря хорошей урожайности почти на 30% увеличится производство зерновых в Молдове. Однако ожидается, что до 7,5 млн. тонн сократится производство зерна в Беларуси.

Напомним, что по состоянию на 21 декабря 2016 г. Украина реализовала на экспорт 21,22 млн. тонн зерновых, что на 960 тыс. тонн превышает показатель к отчетной дате 2015 г.

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