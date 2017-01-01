Иордания вновь отменила тендер на закупку пшеницы и объявила новый
По сообщениям операторов рынка, министерство промышленности и торговли Иордании в очередной раз отменило тендер на импорт 25 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения, который был назначен на 2 января т.г.
Одновременно с этим был объявлен новый тендер на закупку аналогичного объема пшеницы, который должен состояться 9 января т.г.
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