Агроновости

10:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 142

Алжир объявил тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Алжир объявил о проведении тендера на импорт минимум 50 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Поставка зерновой импортеру запланирована на март т.г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 5 января т.г.

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Алжир закупил 420 тыс. тонн пшеницы.

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