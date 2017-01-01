Алжир объявил тендер на импорт пшеницы
По сообщениям операторов рынка, Алжир объявил о проведении тендера на импорт минимум 50 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Поставка зерновой импортеру запланирована на март т.г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 5 января т.г.
Напомним, что в рамках предыдущего тендера Алжир закупил 420 тыс. тонн пшеницы.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Иордания вновь отменила тендер на закупку пшеницы и объявила новый
09:30
-
В портах Украины растут цены на фуражную кукурузу
14 декабря 2016, 12:50
-
Россия: на базисе FOB снижаются цены на фуражный ячмень
8 декабря 2016, 17:52
-
Украина: на площадке СРТ-порт снижаются цены на фуражный горох
8 декабря 2016, 16:56
-
Пик экспортных цен на российскую пшеницу ожидается в январе 2017 года - Русагротранс
24 ноября 2016, 14:40
-
Китай: рост внутренних цен на кукурузу привел к активизации импорта сорго и ячменя
22 ноября 2016, 09:21