Бразилия: дожди могут затруднить уборку сои
Как сообщает Business Rrecorder, аграрии Бразилии обеспокоены тем, что традиционные чрезмерные осадки в январе помешают продвижению уборки соевых бобов в стране. Кроме того, обильные дожди могут негативно сказаться на качестве масличной и затруднить ее транспортировку.
Напомним, что ввиду быстрого завершения сева сои в Бразилии уборка культуры в т.г. стартовала ранее обычного. Валовой сбор культуры в 2016/17 МГ прогнозируется аналитиками Conab на уровне 102,45 млн. тонн, что на 7% превысит прошлогодний результат.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Бразилия: Ла-Нинья может привести к снижению урожая сои
22 июля 2016, 16:27
-
В 2016/17 МГ урожай рапса в Индии существенно возрастет
13:50
-
Дожди в Аргентине улучшили состояние посевов сои и кукурузы
Вчера, 12:50
-
В т.г. урожайность рапса в Калининградской области стала максимальной среди регионов Северо-Западного ФО
30 декабря 2016, 09:46
-
В т.г. Россия собрала рекордные урожаи подсолнечника, сои и сахарной свеклы
29 декабря 2016, 11:26
-
В Бразилии стартовала уборка соевых бобов
27 декабря 2016, 16:05
-
Аргентина: перспективы урожая сои в провинции Буэнос-Айрес остаются неопределенными
27 декабря 2016, 14:05
-
Минсельхоз Аргентины повысил прогноз площади сева сои в 2016/17 МГ
27 декабря 2016, 12:05
-
За последние 5 лет производство соевых бобов в Алтайском крае возросло почти в 5 раз
27 декабря 2016, 10:06