Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 146

Бразилия: дожди могут затруднить уборку сои

Как сообщает Business Rrecorder, аграрии Бразилии обеспокоены тем, что традиционные чрезмерные осадки в январе помешают продвижению уборки соевых бобов в стране. Кроме того, обильные дожди могут негативно сказаться на качестве масличной и затруднить ее транспортировку.

Напомним, что ввиду быстрого завершения сева сои в Бразилии уборка культуры в т.г. стартовала ранее обычного. Валовой сбор культуры в 2016/17 МГ прогнозируется аналитиками Conab на уровне 102,45 млн. тонн, что на 7% превысит прошлогодний результат.

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