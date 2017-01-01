Агроновости

12:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 122

В октябре Индонезия сократила экспорт пальмового масла

Согласно данным аналитиков Oil World, в октябре 2016 г. экспорт пальмового масла из Индонезии сократился до 2,17 млн. тонн против 2,59 млн. тонн за аналогичный период годом ранее. Из указанного объема отгрузки сырого масла составили 0,57 (0,82) млн. тонн, переработанного – 1,6 (1,77) млн. тонн.

Наиболее существенное сокращение поставок продукции наблюдалось в направлении стран Азии – до 1,37 (1,71) млн. тонн. В частности, Китай сократил импорт масла до 260 (382) тыс. тонн, Индия – до 561 (676) тыс. тонн, Малайзия – до 66 (135) тыс. тонн. В свою очередь, рост отгрузок отмечался в Бангладеш – до 107 (74) тыс. тонн.

Также сократил импорт индонезийского пальмового масла и Евросоюз – до 307 (349) тыс. тонн.

Причинами снижения экспорта продукции послужили сокращение ее запасов в Индонезии в октябре на 1,2 млн. тонн в год и рост внутреннего потребления в пищевой и биодизельной отраслях.

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