Россия за 2016 год увеличила объемы отгрузок зерновых из морпортов
Согласно данным мониторинга ИА «АПК-Информ», в период с 1 января по 31 декабря 2016 г. объем экспорта основных зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень) из морпортов России вырос до 24,3 млн. тонн против 22,9 млн. тонн, отгруженных годом ранее. При этом 18,2 млн. тонн из указанного объема составила пшеница, 4,3 млн. тонн – кукуруза, 1,8. тонн – ячмень и 0,5 млн. тонн - горох.
Стоит отметить, что лидерами по отгрузкам зерновых из морских портов в отчетный период стали МТП Новороссийск – 10,1 млн. тонн, МТП Ростов-на-Дону – 3 млн. тонн и МТП Тамань — 2,6 млн. тонн.
Ключевыми странами-импортерами стали Египет (4,6 млн. тонн) и Турция (3,3 млн. тонн).
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