Агроновости

13:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

В 2016/17 МГ урожай рапса в Индии существенно возрастет

Согласно прогнозу аналитиков Oil World, валовой сбор рапса в Индии в сезоне-2016/17 может достигнуть 6,5 млн. тонн, что значительно превысит прошлогодний результат (5,6 млн. тонн). Отметим, что на данный момент в стране завершается посевная кампания культуры, которая по состоянию на 29 декабря была выполнена на площади 6,9 млн. га, что на 13% выше показателя на аналогичную дату годом ранее.

Стоит указать, что рост внутреннего производства рапса в Индии поможет стране нарастить объемы переработки культуры и несколько сократить зависимость от импорта растительных масел.

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