Египет: стратегических запасов пшеницы достаточно на пять месяцев
Согласно последнему заявлению министра снабжения Египта Mohamed Ali El-Sheikh, стратегических запасов пшеницы в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса населения в течение пяти месяцев, сообщает Reuters.
Указанное заявление было сделано вскоре после того, как госоператор Египта GASC на последнем тендере закупил 235 тыс. тонн пшеницы происхождением из России и Украины.
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