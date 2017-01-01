Агроновости

13:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 121

«Беларуськалий» в 2016 году произвел 10 млн. тонн удобрений

ОАО «Беларуськалий» в 2016 г. произвело более 10 млн. тонн удобрений, что соответствует показателю 2015 г. Об этом заявил генеральный директор предприятия Иван Головатый, сообщил 3 января портал Sputnik.

По его словам, в прошедшем году на мировом рынке хлоркалия ситуация была непростой. Поздние сроки подписания основных контрактов на поставки и снижение платежеспособного спроса привели к падению цен.

«По итогам 12 месяцев на нашем предприятии будет произведено чуть более 10 млн. тонн удобрений. Этот достойный показатель мы удерживаем на протяжении трех последних лет», – сказал гендиректор.

И.Головатый подчеркнул, что белорусские калийные удобрения, а также выпускаемые предприятием сложные комплексные удобрения остаются востребованной продукцией. Он отметил, что доля экспорта в общем объеме выпускаемой «Беларуськалием» продукции составляет 92,5%, удобрения поставляются в более чем 90 стран мира.

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