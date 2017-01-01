«Беларуськалий» в 2016 году произвел 10 млн. тонн удобрений
ОАО «Беларуськалий» в 2016 г. произвело более 10 млн. тонн удобрений, что соответствует показателю 2015 г. Об этом заявил генеральный директор предприятия Иван Головатый, сообщил 3 января портал Sputnik.
По его словам, в прошедшем году на мировом рынке хлоркалия ситуация была непростой. Поздние сроки подписания основных контрактов на поставки и снижение платежеспособного спроса привели к падению цен.
«По итогам 12 месяцев на нашем предприятии будет произведено чуть более 10 млн. тонн удобрений. Этот достойный показатель мы удерживаем на протяжении трех последних лет», – сказал гендиректор.
И.Головатый подчеркнул, что белорусские калийные удобрения, а также выпускаемые предприятием сложные комплексные удобрения остаются востребованной продукцией. Он отметил, что доля экспорта в общем объеме выпускаемой «Беларуськалием» продукции составляет 92,5%, удобрения поставляются в более чем 90 стран мира.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан: «Казфосфат» нарастил производство фосфорно-калийных удобрений
28 декабря 2016, 15:05
-
Беларусь: в Гомельской области начнется производство органических удобрений
20 октября 2016, 12:17
-
Азербайджан: новый завод полностью обеспечит внутренний рынок карбамидом
14 сентября 2016, 16:06
-
Комбикормовые заводы Казахстана загружены всего на 40% – глава МСХ
13 июля 2016, 16:17
-
Казахстан: в ЮКО выпуск сельхозпродукции увеличен на 3%
16:30
-
Общий объем производства зерна странами СНГ составит 189 млн. тонн – FAO
09:10
-
В Татарстане завод «Заинский сахар» завершил переработку сахарной свеклы урожая 2016 года
Вчера, 14:20
-
Аргентина: снижение экспортной пошлины на сою будет способствовать расширению посевных площадей под масличной
Вчера, 11:20
-
В Украине с 28 февраля 2017 года будут введены пошлины на импорт азотных удобрений из РФ
30 декабря 2016, 14:46
-
Объем производства сахара в России достиг 5,5 млн. тонн
30 декабря 2016, 11:26