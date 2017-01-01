Агроновости

12:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 150

Оглашение решения относительно покупки компанией ChemChina концерна Syngenta AG перенесено

Регуляторные антимонопольные органы ЕС перенесли крайний срок оглашения решения касательно покупки китайской госкомпанией ChemChina швейцарского химического концерна Syngenta AG на 10 рабочих дней – до 12 апреля т.г., сообщает Reuters.

Представители Syngenta сообщили, что данное решение было принято после того, как обе компании попросили о продлении срока вынесения решения с целью иметь больше времени для обсуждения средств защиты прав.

Напомним, что в октябре 2016 г. Европейская комиссия сообщила о проведении расследования в отношении вышеуказанной сделки с целью оценить ее влияние на возможное снижение конкуренции на рынке СЗР и химикатов.

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