Агроновости

16:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Тайвань планирует закупку кукурузы

По информации операторов рынка, Тайвань объявил тендер на закупку 65 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения.

Сроки поставки зерновой импортеру не оглашаются.

Напомним, что на предыдущем тендере Тайвань законтрактовал аналогичный объем зерновой происхождением предположительно из США.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий