Тайвань планирует закупку кукурузы
По информации операторов рынка, Тайвань объявил тендер на закупку 65 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения.
Сроки поставки зерновой импортеру не оглашаются.
Напомним, что на предыдущем тендере Тайвань законтрактовал аналогичный объем зерновой происхождением предположительно из США.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Алжир объявил тендер на импорт пшеницы
10:30
-
Иордания вновь отменила тендер на закупку пшеницы и объявила новый
09:30
-
В портах Украины выросли цены на фуражную пшеницу
27 декабря 2016, 18:00
-
Украинский рынок пшеницы в 2016/17 МГ развивается по сценарию предыдущего сезона – эксперт
26 декабря 2016, 17:06
-
В Украине выросли цены на зерно гречихи
26 декабря 2016, 09:22
-
На украинском экспортном рынке выросли цены на фуражный горох
23 декабря 2016, 18:00
-
В Украине повысились экспортные цены на отруби
23 декабря 2016, 17:38