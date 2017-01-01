Агроновости

14:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 115

Беларусь ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии

Беларусь из-за птичьего гриппа ограничила поставки мяса птицы из двух регионов Венгрии. Об этом говорится на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ.

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории медье Бач-Кишкун и Яс-Надькун-Сольнок зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Так, вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данных регионов Венгрии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих областей Венгрии отменяются.

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