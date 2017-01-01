Казахстан: в ЮКО выпуск сельхозпродукции увеличен на 3%
Объем валовой продукции сельского хозяйства Южно-Казахстанской области РК по итогам 11 месяцев 2016 г. составил 415,8 млрд. тенге, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2015 г. В т.ч. в растениеводстве – 232,1 млрд. тенге, в животноводстве – 182,7 млрд. тенге. Об этом со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО сообщило 4 января ИА «Казах-Зерно».
В частности, производство мяса в регионе составило 184,6 тыс. тонн, молока – 663,6 тыс. тонн, яиц – 278,1 млн. шт.
Кроме того, площадь сева зерновых культур в области достигла 260 тыс. га, масличных – 80,8 тыс. га, бахчевых – 59 тыс. га. В результате аграриями ЮКО собрано 676 тыс. тонн зерновых при урожайности 26 ц/га.
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