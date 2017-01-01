Беларусь запретит импорт мяса птицы из одной области Украины
Беларусь с 5 января временно ограничит ввоз мяса птицы из Черновицкой области Украины в связи с выявлением в данном регионе случая заболевания птицы высокопатогенным гриппом. Об этом 4 января сообщил директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь.
Согласно сообщению, временные ограничения вводятся на ввоз в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.
Отмечается, что все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из данной области Украины отменяются.
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