За 10 месяцев 2016 года внешнеторговый оборот продукции украинского АПК составил $15,3 млрд.
По итогам января-октября 2016 г. внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины составил $15,3 млрд., или 25,5% всего внешнеторгового оборота Украины. При этом экспорт продукции аграрного сектора за указанный период составил почти $12 млрд., или 41,1% от общего экспорта Украины, импорт - $ 3,3 млрд., или 10,8% от общего импорта Украины. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Минагропрода Украины.
Как уточняется, в отчетный период отмечено, в частности, увеличение экспорта из Украины следующих видов сельхозпродукции: масла подсолнечного - на 22,3% (на $525,8 млн.), сахара - в 2,4 раза (на $65,1 млн), мяса и субпродуктов домашней птицы - на 24,1% (на $46,6 млн.), отрубей, кормовой муки и других отходов - на 14,7% (на $7,2 млн.), говядины свежей или охлажденной - на 34,3% (на $ 7,1 млн.).
«В настоящее время в Украине за счет экспорта агропродовольственной продукции обеспечивается более 40% всего экспорта страны. Украина имеет существенный экспортный потенциал в данном направлении, и мы продолжим открывать новые рынки сбыта для наших производителей. Сегодня право экспорта на рынки ЕС имеют уже 277 украинских предприятий, что является доказательством соответствия отечественной сельхозпродукции международным нормам и стандартам», - прокомментировал достигнутые результаты министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
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