Агроновости

10:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 169

В 2016 году морпорты Украины переработали более 40 млн. тонн хлебных грузов

Украинские морские порты в 2016 г. переработали 40,31 млн. тонн зерновых грузов (в т.ч. 39,4 млн. тонн зерна), что на 7,5% выше показателя годом ранее. В частности, на экспорт отгружено 36,79 млн. тонн зерновых грузов (+6,6%). Соответствующую оперативную информацию обнародовало ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Согласно представленным данным, за отчетный период государственными стивидорными компаниями на причалах АМПУ было обработано 3,07 млн. тонн зерновых грузов (-25,5%), частными стивидорными компаниями на причалах АМПУ – 20,96 млн. тонн (+21,3%), стивидорными компаниями на собственных причалах – 16,28 млн. тонн (+1,1%).

Объемы перевалки зерновых грузов в портах по итогам года следующие:

- Николаевский – 9,09 млн. тонн (+3,7%);

- Одесский – 8,16 млн. тонн (-5,2%);

- «Южный» – 8,21 млн. тонн (-25,9%);

- «Черноморск» (Ильичевский) – 8,02 млн. тонн (+57,6%);

- СМП «Октябрьск» – 3,05 млн. тонн (+24,6%);

- Херсонский – 1,27 млн. тонн (+32,6%);

- Бердянский – 1,02 млн. тонн (+2%);

- Мариупольский – 779,21 тыс. тонн (+79,8%);

- Ренийский – 469,9 тыс. тонн (+91,2%);

- Измаильский – 217,6 тыс. тонн (+36,3%).

ИА «АПК-Информ» предоставляет информацию по отгрузкам зерновых, масличных и продуктов их переработки в еженедельном журнале и на сайте в разделе «Отгрузки в портах».

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