Эфиопия планирует закупку крупной партии пшеницы
По информации операторов рынка, Эфиопия объявила о проведении тендера на импорт 720 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.
Сроки поставки продукции импортеру на данный момент не оглашаются.
Закрытие тендера запланировано на 3 февраля т.г.
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