Агроновости

11:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 139

Эфиопия планирует закупку крупной партии пшеницы

По информации операторов рынка, Эфиопия объявила о проведении тендера на импорт 720 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.

Сроки поставки продукции импортеру на данный момент не оглашаются.

Закрытие тендера запланировано на 3 февраля т.г.

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