Агроновости

12:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 123

Дожди в Аргентине препятствуют завершению сева сои

Сильные осадки, которые наблюдаются в Аргентине начиная с конца декабря, могут помешать аграриям страны завершить посевную кампанию соевых бобов, сообщает Agrimoney. При этом уточняется что особенно сложная ситуация сложилась в провинциях Кордова, Энтре-Риос, а также на юге Санта-Фе и на севере Буэнос-Айрес.

Как отмечается, отдельные площади в стране в настоящее время затоплены полностью и требуют пересева сои. Однако эксперты опасаются, что если избыток влаги на полях сохранится достаточно долго, аргентинские фермеры не смогут провести пересев масличной, поскольку оптимальные сроки сева истекают уже 10 января.

По прогнозам отдельных аналитиков, в результате незасеянными в стране могут остаться около 1 млн. га площадей, отведенных под масличную, что составляет примерно 5% от общей площади сева. В итоге возможный недобор масличной может достигнуть 3 млн. тонн.

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