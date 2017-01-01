Казахстан: инфляция в 2016 году составила 8,5%
По итогам 2016 г. инфляция в Казахстане в 2016 г. составила 8,5%. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
Как уточняется в сообщении, по итогам года отмечено повышение цен на крупы на 31,3%, яйца – на 20,3%, хлеб - на 17,2%, сахар - на 17%, кондитерские изделия – на 16,6%, мясо птицы – на 13,8%, масло подсолнечное – на 11,8%, макаронные изделия – на 11,3%, булочные и мучные изделия – на 10,6%.
Также отмечается, что в целом цены на продовольственные товары в 2016 г. увеличились на 9,7%, на непродовольственные – на 9,5%, на платные услуги – на 6,1%.
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