Агроновости

12:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 127

Япония проведет тендер на закупку фуража

По сообщениям операторов рынка, Япония объявила тендер на импорт 120 тыс. тонн фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.

Поставка зерновых импортеру должна быть осуществлена до 10 марта 2017 г.

Тендер будет проведен 11 января т.г.

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