В ноябре США увеличили переработку масличных
По информации аналитиков Oil World, в ноябре 2016 г. объем переработки ключевых масличных в США, несмотря на сезонное сокращение, превысил результат годом ранее на 5% и составил 5 млн. тонн.
В частности, для соевых бобов данный показатель достиг 4,65 млн. тонн против 4,51 млн. тонн в ноябре 2015 г. В результате производство соевого шрота за рассматриваемый период составило 3,64 (3,55) млн. тонн, соевого масла – 0,89 (0,86) млн. тонн.
Всего за сентябрь-ноябрь 2016 г. переработка масличных в США возросла до 14,24 млн. тонн против 13,59 млн. тонн за аналогичный период годом ранее, из которых на соевые бобы пришлось 13,2 (12,8) млн. тонн. Объем выпуска соевого шрота за указанный период достиг 7,36 (7,17) млн. тонн, соевого масла – 1,81 (1,75) млн. тонн.
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