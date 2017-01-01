В Украине произведено 2 млн. тонн свекловичного сахара - Укрцукор
По состоянию на 4 января объем производства свекловичного сахара в Украине с начала сезона достиг 2 млн. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».
Как уточняется в сообщении, на отчетную дату переработку сырья осуществляли 3 сахарных завода. 39 предприятий закончили сезон сахароварения.
«Объем суточной переработки сахарной свеклы в настоящее время составляет 11,9 тыс. тонн, производства сахара – 1,4 тыс. тонн», - отметили в пресс-службе.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Сахарные заводы завершают производственный сезон - «Укрцукор»
6 декабря 2016, 12:14
-
В Украине произведено почти 1,5 млн. тонн сахара – «Укрцукор»
22 ноября 2016, 11:12
-
Украинские заводы с начала сезона произвели 1,27 млн. тонн сахара
14 ноября 2016, 10:42
-
В Украине произведено более 1 млн. тонн сахара – «Укрцукор»
1 ноября 2016, 09:21
-
Украина: в Сумской области планируется восстановить работу сахарного завода
26 октября 2016, 17:52
-
Объем переработки сахарной свеклы в Украине превысил 5 млн. тонн – «Укрцукор»
19 октября 2016, 17:36
-
К началу декабря т.г. объем производства сахара в Украине ожидается на уровне 1,7 млн. тонн – эксперт
17 октября 2016, 17:49
-
Украина: «Агроспецсервис» построит биогазовый завод в Кировоградской области
10 октября 2016, 17:50
-
В Украине с начала сезона произведено почти 500 тыс. тонн сахара
10 октября 2016, 16:53
-
В Украине переработано более 1,5 млн. тонн сахарной свеклы
26 сентября 2016, 16:47