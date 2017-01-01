Агроновости

12:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 135

В Украине произведено 2 млн. тонн свекловичного сахара - Укрцукор

По состоянию на 4 января объем производства свекловичного сахара в Украине с начала сезона достиг 2 млн. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».

Как уточняется в сообщении, на отчетную дату переработку сырья осуществляли 3 сахарных завода. 39 предприятий закончили сезон сахароварения.

«Объем суточной переработки сахарной свеклы в настоящее время составляет 11,9 тыс. тонн, производства сахара – 1,4 тыс. тонн», - отметили в пресс-службе.

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