Агроновости

14:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

В декабре ключевые мировые экспортеры увеличили отгрузки соевых бобов

Согласно данным аналитиков Oil World, в декабре 2016 г. отгрузки сои из пяти ключевых стран-экспортеров (США, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) возросли до 8,45 млн. тонн против 7,63 млн. тонн за аналогичный месяц годом ранее.

В частности, увеличение поставок масличной наблюдалось со стороны США – до 7,7 (6,81) млн. тонн, тогда как экспорт южноамериканской продукции сократился до 0,75 (0,82) млн. тонн, из которых Бразилия отгрузила 0,65 (0,73) млн. тонн, Аргентина – 0,07 (0,08) млн. тонн.

При этом за отчетный месяц отмечалась активизация поставок сои в направлении азиатских стран до 7,42 (5,83) млн. тонн, из которых в Китай было отгружено 6,13 (4,59) млн. тонн, в Индонезию – 0,31 (0,12) млн. тонн. В то же время, значительно сократили импорт масличной государства ЕС – до 0,38 (1,11) млн. тонн.

Всего с начала 2016/17 МГ (сентябрь-декабрь) ключевые экспортеры отгрузили 38,9 млн. тонн сои, что является вторым по величине показателем за указанный период, однако уступает прошлогодним 40,04 млн. тонн. В частности, США поставили на внешние рынки 33,58 (28,35) млн. тонн масличной, Бразилия – 3,41 (8,47) млн. тонн, Аргентина – 1,28 (2,69) млн. тонн.

Отгрузки продукции в направлении Китая с начала сезона составили 28,63 (27,77) млн. тонн. Как уточняется, страна наращивает внешние закупки сои на фоне растущего внутреннего спроса на продукты переработки масличной.

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