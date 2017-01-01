Молдова отменила ограничения на импорт мясо-молочной продукции из Украины
Молдова с 1 января 2017 г. отменила действовавшие ранее квоты и таможенные пошлины на импорт мясо-молочной продукции из Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Напомним, что указанные ограничительные меры были введены Молдовой в мае прошлого года и действовали до 31 декабря 2016 г.
Ранее представители правительства Молдовы неоднократно заявляли, что срок действия указанных ограничений в 2017 г. продлеваться не будет.
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