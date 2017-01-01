В 2016 году цены на хлеб в Казахстане выросли более чем на 10%
По итогам 2016 г. цены на хлеб и на хлебобулочные изделия в Казахстане возросли на 10,4%. Об этом сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Республики РК.
Также отмечается, что по итогам года отмечено повышение цен на муку ржаную на 20%, муку пшеничную – на 9,4 %, крупы – на 37,6% и макаронные изделия – на 4,9%.
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