Агроновости

15:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 84

США: озимая пшеница пострадала от заморозков

Посевы озимой пшеницы в ключевых штатах-производителях США пострадали от декабрьских заморозков ввиду отсутствия достаточного снежного покрова, сообщает Agrimoney.

В частности, согласно оценке аналитиков USDA, в штате Оклахома по состоянию на 31 декабря лишь 25% зерновой находилось в хорошем и отличном состоянии, что значительно уступает прошлогоднему показателю на указанную дату (77%). В Канзасе данный показатель составляет 44% (54%), в Монтане – 58%, в Колорадо – 40%.

Стоит отметить, что синоптики в ближайшее время ожидают дальнейшего снижения температуры воздуха в пшеничном поясе США, однако прогнозируемые осадки в виде снега могут защитить посевы зерновой.

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