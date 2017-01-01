Агроновости

16:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 56

В Украине планируют производить биотопливо из отходов сахарных заводов

В Украине планируется наладить массовое производство биогаза и биоэтанола из отходов сахарных заводов. Об этом заявил председатель ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор» Андрей Дикун, сообщило агентство 24News.

«В декабре в Волынской области было запущено первое в стране предприятие, которое производит биоэтанол из жома. Мы будем отходить от практики сушки жома, потому что такой продукт не пользуется спросом на мировом рынке», - отметил А.Дикун.

Вместе с тем, он не рассчитывает на существенную поддержку государства в данном вопросе.

«Единственный шанс стать конкурентными на мировом рынке – это инвестировать в реконструкцию и в современные технологии», - отметил эксперт.

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