Агроновости

09:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 57

Внедрение аграрных расписок помогло украинским аграриям привлечь почти 430 млн. грн. в сельхозпроизводство - замминистра

За период реализации в Украине пилотного проекта по внедрению аграрных расписок (с 2014 г.) было выдано 72 указанных документа, что позволило аграриям привлечь в сельхозпроизводство около 428 млн. грн. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, сообщила 5 января пресс-служба министерства.

«При этом более половины из данного объема средств было привлечено в 2016/17 МГ: по состоянию на 5 января выдано 12 расписок на общую сумму около 239 млн. грн.», - уточнила замминистра.

Также Е.Ковалева добавила, что за период проведения пилотного проекта на территории 8 областей Украины аграрные расписки подтвердили свою эффективность.

«Поэтому ожидаем в 2017 г. распространения данного механизма на всю территорию Украины», - резюмировала замминистра.

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