Агроновости

10:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 17

Аргентина: в 2017 году площадь сева подсолнечника возрастет на 40%

Согласно прогнозу Ассоциации производителей подсолнечника Аргентины (Asagir), в т.г. посевная площадь масличной в стране возрастет примерно на 40% в сравнении с прошлогодним показателем и достигнет порядка 1,7 млн. га.

При этом эксперты организации уточняют, что в настоящее время аргентинские аграрии отдают больше предпочтения выращиванию подсолнечника, тогда как площади сева ключевой для страны масличной культуры – сои – сократятся в 2017 г. примерно на 4% в год - до 19,3 млн. га.

Аналитики Asagir также озвучили свою оценку экспорта подсолнечного масла из страны в сезоне-2016/17 - на уровне 800 тыс. тонн. При этом отгрузки семян подсолнечника из Аргентины традиционно будут невысокими, поскольку страна предпочитает экспортировать продукты переработки масличной.

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