Агроновости

Вчера, 13:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 158

Аргентина: прогноз посевной площади соевых бобов снижен

В своем обновленном отчете аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса понизили прогноз посевной площади соевых бобов в Аргентине в т.г. на 300 тыс. га - до 19,3 млн. га ввиду продолжительной засухи, которая наблюдалась ранее в стране, сообщает The Soybean & Corn Advisor.

Как уточняется, к настоящему времени посевная кампания масличной уже выполнена на 92,9% запланированных площадей, при этом незасеянными еще остаются около 1,3 млн. га. При этом погодные условия в Аргентине препятствуют своевременному окончанию полевых работ. Так, оптимальный период сева сои в Аргентине традиционно истекает 10 января, однако в текущем сезоне ввиду неблагоприятной погоды он может быть продлен еще примерно на 10 дней.

Так, в таких ключевых провинциях-производителях сои, как Кордоба, Санта-Фе, на севере Буэнос-Айрес и Энтре-Риос, на данный момент наблюдается затопление части полей под масличной позднего посева, что вызывает необходимость пересева культуры. В то же время в провинции Рио-Негро, а также в южных регионах Буэнос-Айрес и Ла-Пампа держится устойчивая засуха, которая вызвала возникновение массовых пожаров на указанных территориях.

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