Аргентина: прогноз посевной площади соевых бобов снижен
В своем обновленном отчете аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса понизили прогноз посевной площади соевых бобов в Аргентине в т.г. на 300 тыс. га - до 19,3 млн. га ввиду продолжительной засухи, которая наблюдалась ранее в стране, сообщает The Soybean & Corn Advisor.
Как уточняется, к настоящему времени посевная кампания масличной уже выполнена на 92,9% запланированных площадей, при этом незасеянными еще остаются около 1,3 млн. га. При этом погодные условия в Аргентине препятствуют своевременному окончанию полевых работ. Так, оптимальный период сева сои в Аргентине традиционно истекает 10 января, однако в текущем сезоне ввиду неблагоприятной погоды он может быть продлен еще примерно на 10 дней.
Так, в таких ключевых провинциях-производителях сои, как Кордоба, Санта-Фе, на севере Буэнос-Айрес и Энтре-Риос, на данный момент наблюдается затопление части полей под масличной позднего посева, что вызывает необходимость пересева культуры. В то же время в провинции Рио-Негро, а также в южных регионах Буэнос-Айрес и Ла-Пампа держится устойчивая засуха, которая вызвала возникновение массовых пожаров на указанных территориях.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Аргентина: в 2017 году площадь сева подсолнечника возрастет на 40%
Вчера, 10:05
-
Дожди в Аргентине препятствуют завершению сева сои
5 января, 12:00
-
В 2016/17 МГ урожай рапса в Индии существенно возрастет
4 января, 13:50
-
Бразилия: дожди могут затруднить уборку сои
4 января, 11:30
-
Дожди в Аргентине улучшили состояние посевов сои и кукурузы
3 января, 12:50
-
В т.г. урожайность рапса в Калининградской области стала максимальной среди регионов Северо-Западного ФО
30 декабря 2016, 09:46
-
В т.г. Россия собрала рекордные урожаи подсолнечника, сои и сахарной свеклы
29 декабря 2016, 11:26
-
В Бразилии стартовала уборка соевых бобов
27 декабря 2016, 16:05
-
Аргентина: перспективы урожая сои в провинции Буэнос-Айрес остаются неопределенными
27 декабря 2016, 14:05