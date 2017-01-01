Агроновости

Вчера, 13:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 161

Узбекистан повысил ввозные пошлины на ряд видов мясной продукции

С 1 января 2017 г. Узбекистан повысил пошлины на ввоз ряда мясной продукции. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

В частности, согласно подписанному документу, установлена комбинированная импортная пошлина на соленое и копченое мясо и мясные субпродукты в размере «30% таможенной стоимости, но не менее одного доллара за 1 кг»

Напоминаем, что ранее на импорт данной продукции действовала адвалорная ставка в размере 10%.

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