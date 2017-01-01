Узбекистан повысил ввозные пошлины на ряд видов мясной продукции
С 1 января 2017 г. Узбекистан повысил пошлины на ввоз ряда мясной продукции. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.
В частности, согласно подписанному документу, установлена комбинированная импортная пошлина на соленое и копченое мясо и мясные субпродукты в размере «30% таможенной стоимости, но не менее одного доллара за 1 кг»
Напоминаем, что ранее на импорт данной продукции действовала адвалорная ставка в размере 10%.
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