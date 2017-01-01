Агроновости

Вчера, 14:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 151

В декабре экспорт соевого шрота из Индии стал максимальным за два года

По предварительной оценке аналитиков Oil World, в декабре 2016 г. экспорт соевого шрота из Индии достиг 167 тыс. тонн, что в 3 раза превысило показатель ноября и стало максимальным месячным результатом за 2 года.

Как уточняется, в отчетном месяце существенно возросли поставки индийской масличной в направлении стран ЕС-28 – до 87 тыс. тонн против 17 тыс. тонн, отгруженных в ноябре годом ранее. Экспорт в Японию и Мьянму увеличился до 40 (11) тыс. тонн и 22 (12) тыс. тонн соответственно.

Всего в октябре-декабре 2016 г. экспорт соевого шрота из Индии возрос до 227 тыс. тонн против 63 тыс. тонн годом ранее. В частности, 104 тыс. тонн было поставлено в ЕС, тогда как за указанный период в 2015 г. отгрузки в данном направлении не осуществлялись. При этом уточняется, что весь указанный объем закупила Франция. Отгрузки в Японию и Мьянму в октябре-декабре возросли за отчетный период до 51 (8) и 34 (0) тыс. тонн соответственно.

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