Казахстан: погода третьей декады декабря благоприятствовала перезимовке озимых
В третьей декаде декабря 2016 г. на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимых зерновых культур метеорологические условия для перезимовки были благоприятными, осадки отмечались в пределах нормы и выше. Об этом сообщил Казгидромет.
«Устойчивый снежный покров отмечается на полях с озимыми культурами в Алматинской области, в Жамбылской области отсутствует снег в окрестностях АМП Асса и Сарыкемир. В Южно-Казахстанской области поля вокруг МС Тасарык покрыты слоем снега, на других участках снега нет, что при понижении температуры воздуха может привести к вымерзанию озимых культур», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что прошедшие интенсивные оттепели в течение 3-5 дней в Алматинской и в течение 2-7 дней в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях могут повлиять на зимостойкость слабо развитых посевов озимой пшеницы (в фазах всходов и третьего листа).
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