Бразильские фермеры реализовали лишь 34% соевых бобов урожая 2016/17 МГ
Согласно данным агентства AgRural, бразильские фермеры в настоящее время сдерживают заключение форвардных контрактов на продажу соевых бобов урожая 2016/17 МГ. Так, на данный момент аграрии реализовали лишь 34% масличной против 44% годом ранее и 40% в среднем, сообщает Soyben & Corn Advisor.
Указанная тенденция обусловлена снижением цен спроса на масличную, которые в среднем на 24% ниже их июньского пика и на 9% уступают уровню годом ранее. Снижение цены на сою на внутреннем рынке Бразилии вызвано укреплением национальной валюты относительно доллара США.
В свою очередь, покупатели пытаются стимулировать фермеров активизировать продажи за счет предложения дополнительной ценовой премии. Так, в настоящее время цены спроса на соевые бобы превышают февральский фьючерс на бирже CBOT на $0,57 за бушель против $0,3 за бушель годом ранее.
Тем не менее, даже на таких условиях фермеры не спешат с реализацией урожая, в связи с чем ожидается, что основная часть контрактов на продажу будет заключаться в период уборки масличной. При этом тенденция снижения цен на продукцию, вероятнее всего, сохранится и в дальнейшем ввиду прогнозируемого рекордного валового сбора соевых бобов в Бразилии в т.г.
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