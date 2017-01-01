Агроновости

Вчера, 15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 164

За 9 месяцев 2016 года украинский АПК обеспечил более 50% прироста капитальных инвестиций в экономику Украины

По итогам января-сентября 2016 г. доля АПК в общем объеме прироста капитальных инвестиций в Украине составила 51,3%, в т.ч. в сельском хозяйстве - 39,6%, в пищевой промышленности - 11,7%. Об этом 6 января сообщила пресс-служба Минагропрода Украины.

«По результатам первых 9 месяцев 2016 г. общий объем капитальных инвестиций, освоенных в агропродовольственном секторе украинской экономики, составил 41,5 млрд. грн.», - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

По его словам, данный результат на 14,8 млрд. грн (или на 55,4%) превысил показатель за аналогичный период годом ранее.

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