Агроновости

12:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 154

В 2017 году Аргентина соберет 3,5 млн. тонн семян подсолнечника

Согласно прогнозам аналитиков аргентинского консультационного агентства AGRO-TECEI, в т.г. валовой сбор подсолнечника в Аргентине составит около 3,5 млн. тонн, что практически будет соответствовать прошлогоднему результату.

Вместе с тем, данный показатель окажется ниже изначально ожидаемого ввиду неблагоприятных погодных условий в стране, в частности чрезмерных осадков в северо-западных районах провинции Буэнос-Айрес и засухи в ряде южных регионов данной провинции.

Ввиду более низкого урожая подсолнечника производство подсолнечного масла в Аргентине также окажется ниже изначально ожидавшегося уровня, что, по мнению экспертов, приведет к некоторому росту цен на данную продукцию.

Также аналитики озвучили свои прогнозы экспорта семян подсолнечника и подсолнечного масла из Аргентины в т.г. – 300 тыс. тонн и 550-600 тыс. тонн соответственно.

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