За 11 месяцев 2016 года Китай увеличил импорт подсолнечного масла на 46%
По итогам января-ноября 2016 г. Китай импортировал 736 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 46% превышает результат за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в отчете компании Wilmar International.
Основным поставщиком подсолнечного масла в страну в отчетный период стала Украина, однако ее доля в общем объеме импорта продукции в Китай снизилась на 15% в год - до 71%. В свою очередь, для России указанный показатель возрос с 4% в 2015 г. до 16%, для Аргентины – с 3% до 12%.
Также сообщается, что, по предварительной оценке аналитиков компании, объем поставок подсолнечного масла в Китай по итогам 2016 г. достигнет 860 тыс. тонн, а в 2017 г. данный показатель возрастет до 1 млн. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Малайзия в декабре сократила производство и экспорт пальмового масла
15:14
-
В декабре экспорт соевого шрота из Индии стал максимальным за два года
6 января, 14:00
-
В декабре ключевые мировые экспортеры увеличили отгрузки соевых бобов
5 января, 14:45
-
В октябре Индонезия сократила экспорт пальмового масла
4 января, 12:50
-
В декабре Бразилия снизила экспорт сои и продуктов ее переработки
3 января, 15:30
-
В ноябре Россия экспортировала более 180 тыс. тонн подсолнечного масла – ИА «АПК-Информ»
30 декабря 2016, 15:55
-
В ноябре 2016 года из Украины был экспортирован рекордный объем подсолнечного масла
30 декабря 2016, 09:26
-
В ноябре Казахстан экспортировал рекордный объем масличных
27 декабря 2016, 10:26