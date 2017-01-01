Агроновости

13:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 150

За 11 месяцев 2016 года Китай увеличил импорт подсолнечного масла на 46%

По итогам января-ноября 2016 г. Китай импортировал 736 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 46% превышает результат за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в отчете компании Wilmar International.

Основным поставщиком подсолнечного масла в страну в отчетный период стала Украина, однако ее доля в общем объеме импорта продукции в Китай снизилась на 15% в год - до 71%. В свою очередь, для России указанный показатель возрос с 4% в 2015 г. до 16%, для Аргентины – с 3% до 12%.

Также сообщается, что, по предварительной оценке аналитиков компании, объем поставок подсолнечного масла в Китай по итогам 2016 г. достигнет 860 тыс. тонн, а в 2017 г. данный показатель возрастет до 1 млн. тонн.

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