Агроновости

13:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 208

Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала 23,1 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего МГ по состоянию на 6 января 2017 г. экспортировала 23,07 млн. тонн зерновых, что на 1,448 млн. тонн превышает показатель на аналогичную дату прошлого МГ. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, на внешние рынки было поставлено около 11,5 млн. тонн украинской пшеницы, 4,33 млн. тонн ячменя и около 7,13 млн. тонн кукурузы. Кроме того, к отчетной дате экспортировано 169,7 тыс. тонн муки.

По прогнозам Минагропрода, экспорт зерна в 2016/17 МГ может составить около 40 млн. тонн.

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