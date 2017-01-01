Агроновости

13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

Казахстан: «Астык Транс» предоставит возможность согласования самостоятельного возврата порожних вагонов

АО «Астык Транс» объявляет о возможности согласования грузоотправителям возврата порожних вагонов со стран Средней Азии самостоятельно, при условии осуществления всех перевозок исключительно в собственном или арендованном парке компании по 1 сентября 2017 г. Об этом 10 января сообщила пресс-служба «Астык Транс».

Отмечается, что для согласования необходимо направить письменное обращение, которое будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

Напомним, в октябре 2016 г. в связи с участившимися случаями длительного простоя вагонов на станциях погрузки/выгрузки компания объявила о выставлении штрафных санкций, в соответствии с условиями договоров транспортной экспедиции, заключенных с «Астык Транс».

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