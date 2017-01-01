Бразилия: в 2016 году порт Паранагуа увеличил обработку грузов
В 2016 г. бразильский порт Паранагуа на 2% увеличил объем обработки грузов в сравнении с показателем годом ранее - до 45,1 млн. тонн, сообщает The World Grain.
В частности, экспортные отгрузки из указанного порта по итогам года достигли 27,9 млн. тонн, при этом значительную часть из указанного объема составила сельхозпродукция. В частности, по официальным данным, в 2016 г. из порта Паранагуа было отгружено 7,9 млн. тонн соевых бобов, 4,5 млн. тонн соевого шрота и 2,6 млн. тонн кукурузы.
Объем обработки импортных грузов составил 17,2 млн. тонн, что на 21% превышает показатель 2015 г.
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