Агроновости

15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 121

Малайзия в декабре сократила производство и экспорт пальмового масла

Согласно опубликованному 10 января отчету аналитиков MPOB, в декабре 2016 г. производство сырого пальмового масла в Малайзии сократилось на 6,43% относительно показателя ноября и составило 1,47 млн. тонн, сообщает Reuters.

Экспорт продукции за отчетный период снизился до 1,27 млн. тонн против 1,37 млн. тонн месяцем ранее. В результате внутренние запасы пальмового масла в Малайзии за месяц увеличились на 0,15% и достигли 1,67 млн. тонн.

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