Агроновости

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 128

В декабре Россия экспортировала 25 тыс. тонн сахара

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в декабре Россия экспортировала 25 тыс. тонн сахара, что на 4 тыс. тонн уступает показателю месяцем ранее. Об этом 10 января сообщил Союзроссахар.

В сообщении также уточняется, что по итогам первых 5 месяцев текущего сезона (август-декабрь) на внешние рынки было поставлено 110 тыс. тонн российского сахара.

«В указанный период российский сахар импортировали Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Грузия и Азербайджан», - отметили в Союзроссахаре.

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